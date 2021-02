Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas raadiosaatja pidi kõlkuma lennuki all Tõnis Erilaid , täna 00:10 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Praegu tehakse katseid raadioühenduse loomiseks Tallinna–Helsingi vahel ühendust pidavate reisilennukitega. Iga lennuk saab raadio saate- ja vastuvõtujaama, mis kokku kaalub ainult 25–30 kilo. Tallinnast on võimalik siis ühendusse astuda Helsingi kohal tiirleva lennukiga ja vastupidi. Raadiol on lennuühenduses suur tähtsus, kuna lenduril hõlbus on mootori rikke või küteaine otsalõppemise puhul maandudes abi kutsuda,“ kirjutab Rahvaleht 5. veebruaril 1931.