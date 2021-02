Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinnas kasutati laikakaarte 

Ajaleht Post kirjutab 6. veebruaril 1996: „Lasnamäel kehtib nüüd laikakaart. Sinna on pandud hulk kollaseid telefonikabiine, kus kehtivad Laika-nimelise koeraga kaardid. Need on täitsa šefid, hologrammiga ja puha. Laika maksab 50 krooni, 35 krooni eest saab Laika koos poegadega. Pääsukestega kaart maksab 100 krooni. Telefoniautomaadid on paigutatud ööpäev läbi avatud putkade vahetusse lähedusse. Nii on võimalik ka Lasnamäe getost ööpäevaringselt Ameerikasse helistada.“