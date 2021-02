Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas krahv talurahvale abiraha asutas  

Nädaleht Esmaspäev kirjutas samuti 1935. aastal krahvi abirahast, märkides, et parajasti on selle asutamise 75. aastapäev. „Kapitali protsentidest said Vana-Antsla valla noored mitme aasta jooksul toetust, igaüks 80–120 rubla vastavalt kooli tüübile, kus abisaaja õppis,“ märgib Esmaspäev, lisades, et abiraha on kahtlemata avaldanud mõju ka sellele, et Vana-Antslast on tulnud võrreldes teiste valdadega rekordarv väljapaistvaid tegelasi.