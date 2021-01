Sõda jõudis Eesti piirile: Narva tühjendati elanikest 

Tema teada anti käsk Jaanilinn hävitada ja põletada ning Narvast lahkuda 29/31. jaanuaril. 14aastane koolitüdruk Saima Soots kirjutab aga oma päevikus 27. jaanuari all: „Evakueerimiskäsk! Tuulekiirusel levis see teade üle linna, tabades elanikke täieliku ootamatusena. Olin koolis, kui saabus käsk. Klassis valitses suruv vaikus, kui koolijuhataja luges teate: „Sõjaolukorra tõttu on Narva linn kuulutatud sundevakueerimise alla kolme päeva jooksul.““