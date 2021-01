Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sõdurid suuskadele ja ratastele pandi 

Suusad taheti tellida Tartu spordiriistade vabrikust. Ka oli Rahvaleht kindel, et suusk- jalgratturite üksuste loomine ja ülalpidamine on ratsaväest tunduvalt kergem ja odavam. „Talvel võimaldavad suusad väeosadel liikuda ka sügava lume puhul õige kiiresti, mis on tähtis lahinguoperatsioonide teostamisel,“ kinnitab Rahvaleht lisades, et eeskuju tuleks võtta Soomest, Norrast, Šveitsist jm, kus sellised üksused juba olemas.