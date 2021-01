Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas petis lubas Eestile sõjalaevu osta 

„Suurekaliibriline seikleja ja naiste lemmik,“ kirjutab Uudiselehe ajakirjanik 1933. aastal pärast seda, kui mehega rongis kokku oli saanud. „Mu vastas istus ja luges üks härra. Aastatelt üsna noor, kuid soliidse ja usaldustäratava välimusega. Mees pöördus minu poole ja sõnas, ta olevat Belgias võõras. Rääkis laitmatus saksa keeles. Lõpuks ütles, et ta on eestlane...Lahkusime jaamas, kuid huvi pärast kuulasin siiski järele, kes kaasmaalane oli. Linna nooblimas hotellis oli ta end sisse kirjutanud kui Edouard Cantharides, Eesti sõjaministeeriumi volinik.“ Ütles, et tuli kaitseväele sõjalaevu muretsema.