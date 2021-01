Rummu Jüri: rikastelt ma võtsin ja vaestele ma andsin! 

Eesti ajal tehti Rummu Jürist film

„Veel üks Eesti kinopilt valmimas. Meie uued filmitähed,“ kirjutas Esmaspäev 14. oktoobril 1929. „Jüri Rummu osas mängib endise Harjumaa kaitseliiduülema poeg Hans Suursööt, kes on esmakordselt filmis kandvas osas. Mõisatüdrukuks on preili Ly Kerge Filmiklubist. Kinotähena tahab loorbereid lõigata ka bassilaulja Bernhard (Benno) Hansen, kellel täita haagikohtuniku osa. Paruniks on endine jazzorkestri trummimees Boris Borissoff, tema pentsiku proua osas endistest filmidest tuttav Salme Peetson ja seda seltskonda kroonib iludus Meeta Kelgo ühes väiksemas osas. Filmimisaparaadi taga istub Konstantin Märska. Käsikiri koostati Hannes Varessoo omal ajal populaarse romaani „Jüri Rumm – algupärane roman Eestimaalt“ järgi. See ilmus paarkümmend aastat tagasi.“