Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas lahvatas marutuli internaatkoolis  

Kustutama sõitsid kõik ümbruskonna tuletõrjujad. Siiski kulus leekide mahasurumiseks kaks tundi. Tuli hävitas põhjalikult mitu klassiruumi ja õpetajate toa. Oli selge, et tsaariaegset maja pole enam mõtet endisel kujul taastada. Uut ehitades arvestati juba liikumispuudega lastega ja sinna tehti ka lift, millele paikasättimisele oldi küll varem mõeldud, aga see lükati rahapuudusel ikka ja jälle edasi.

Vaid mõni nädal hiljem vapustas Haapsalu elanikke taas teade, et ühes koolimajadest on puhkenud tulekahju. Nimelt nägi laupäeval kella nelja paiku õhtul kunstikoolist mööda kõndinud õpetaja, et selle välisuks oli millegipärast lahti ja majast tuleb suitsu. Ta jooksis sisse ja nägi, et teise korruse ruumid on tossu täis. Hiljem selgus, et ilmselt oli kellegi kuri käsi kooli süüdanud, sest tuli oli saanud alguse teisel korrusel olnud koristajakapis põlema lahvatanud vanade ajalehtede pakist.