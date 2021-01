Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tsepeliinirünnak Tallinnale nurjus  

28. detsembril tõusis tsepeliin õhku. Meeskonnal oli kaasas ümbrik käsuga Tallinna rünnata ja nõudega, et Vene vägede kontrolli all olevatel aladel peab lendama vähemalt 3000 meetri kõrgusel. Õhku tõustes oli udune ilm, kuid pärast lennukõrguse saavutamist näitas termomeeter miinus 32,5 kraadi. Tsepeliini metallkere kippus jääga kattuma ja muutus raskeks. Vahepeal märgati all tulesid ja otsustati, et küllap ollakse mingi linna juures. Aga imelikul kombel ei saadud sellele lähemale. Tegelikult nägi meeskond virmalisi.