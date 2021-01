Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kompvekiautol ei õnnestunud merd magusaks teha 

Auto jäi jääaugu servale upakile ja juht kinnitas kiiruga selle tagumise assi külge trossi. Inimesed läksid talle rannalt appi, et veok jääaugust välja tõmmata, kuid jää pragunes muudkui edasi. Veerand tunni pärast oli kompvekiauto juba viie meetri sügavusele merepõhja vajunud.

„Pühapäeva jooksul suudeti autot jää all piki merepõhja umbes 20 sülda (poolsada meetrit) kalda poole nihutada. Siis lõpetati jälle töö. Kui mingi viperus ette ei tule, siis loodetakse 14. jaanuaril auto kaldale tõmmata,“ usub Rahvaleht. Auto omanik, kommivabrik Progress oli toona Tallinnas Narva maanteel. Ettevõttest öeldi, et nad said õnnetuse tõttu 1200 krooni eest kahju.