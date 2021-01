Eesti EESTI VUTIMEESTE ESIMENE VÄLISTURNIIR: tallinlaste kaotus vallandas õigustuste laviini Meelis Karmo , täna 14:06 Jaga: M

GALERII

Venemaa II olümpiaadi ametlik plakat Foto: rusteam.permian.ru

Tallinna jalgpallurid võtsid 1914. aasta suvel osa Riias peetud Venemaa II olümpiaadist. Eesti soost vutimeestele oli see ajaloo esimene turniir, konkurentideks olid Moskva ja Riia linnameeskond. Kuidas mäng läks ja miks see läks just nii, põhjustas juba tollal palju vaidlusi.