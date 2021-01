Eesti FOTOD | KOGUJA | „Iial ei või teada, mis riiki on eestikeelsed raamatud sattunud!“ Geidi Raud , täna 13:38 Jaga: M

GALERII

Foto: Teet Malsroos

Rahvusraamatukogu vanaraamatu spetsialist Urve Sildre on kogenud, et iial ei või teada, millisesse maailma nurka eestikeelsed raamatud on sattunud. „Näiteks on selgunud, et üks 1721. aastal ilmunud eestikeelne aabits asub Kongressi raamatukogus ja üks 1700. aasta paiku ilmunu Poola rahvusraamatukogus. Aga kümmekond aastat tagasi saime Saksamaalt Eestisse tagasi kolinud proualt osta ühe 1721. aastal välja antud käsiraamatu.“