1941: Ruhnus taastati vabariik – sinimustvalge lehvis saarel ligi kuu 

Ruhnu ülestõusu 1941. aasta suvel on nimetatud ka Ruhnu vastuhakuks või lausa Ruhnu riigipöördeks. 12ruutkilomeetrise pindalaga Ruhnu on 5,5 kilomeetrit pikk ja 3 kilomeetrit lai. Pärnusse on sealt 96, Saaremaani 70 ja Läti Kuramaa poolsaare rannikuni 37 kilomeetrit.