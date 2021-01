KUMMITUSLUGU: Taali mõisas kummitab hulluks läinud mõisapreili 

Taali mõis on väike rüütlimõis Tori kihelkonnas. Varem korduvalt maha põlenud härrastemaja ehitati 1852. aastal viimaks paekivist, neogooti stiilis, eeskujuks sai võetud koguni Windsori loss Inglismaal. Sellisena on tookord püstitatud loss püsinud osaliselt tänapäevani. Osaliselt seetõttu, et 1934. aastal lammutas Kaitseliit, kellele mõis kuulus, mõisahoonest kaks kolmandikku maha ning müüs kivid Tallinna ehitusmaterjaliks. Kahekorruselisest mõisahoonest jäid järele vaid parempoolne ühekorruseline tiib ja torn.