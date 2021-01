Eesti GORKI LÕPP KULDSES PUURIS: Stalin hoidis kirjanikku oma haardes surmani Eesti Ajalugu , täna 12:39 Jaga: M

Meie seas on veel neid, kes mäletavad Stalini aega. Suurele osale eestlastest tähendas see katkematut hirmu ja repressioone, kuid vähemalt sama valusasti lõi Stalini vits Venemaal – kes hävitati füüsiliselt, kes sattus aastateks vangilaagrisse. Stalini kutsel Itaaliast kodumaale naasnud kirjanikul Maksim Gorkil, kelle kogutud teosed on 16 köites ilmunud ka eesti keeles, nii halvasti ei läinud, kuid tema sulges Stalin omamoodi „kuldsesse puuri“, püüdes teda visalt oma laulu laulma panna. Stalini režiimi vangiks jäi Gorki surmani, veetes elu lõpu sisuliselt koduarestis.