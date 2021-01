Eesti KOSMOSEBUUM: 1960. aastatel tahtis kosmonaudiks saada iga laps Marko Kadanik , täna 12:22 Jaga: M

KOSMOS MEIE KODUDES: Magnetofon Kometa ja tolmuimeja Raketa. Foto: Erakogu

Lasteajakiri Täheke avaldas 1965. aastal Ellen Niidu luuleread: „Meie vahvad kosmonaudid oleme, kihutame kosmoses mis kole me. Kaugele seal kihutada võime me, sest et maa peal hästi putru sõime me...“ Raimond Lätte kirjutas neile peagi ka viisi. Seda laulu peaks mäletama igaüks, kes sel ajal (või veidi hiljem) laps oli. Kosmosebuum oli täies hoos.