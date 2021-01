Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas harjukatele Serbia ja London ei sobinud  

Külasid, talusid ja kinnistusüksusi, mis pidid kähku uue nime saama, oli sadu. Muu hulgas tuli välja, et maakond kirendab võõraste riikide nimedest või siis on paiku ristitud mõne sobimatu tiitliga. Päewalehe järgi kohtas selliseid kõige rohkem Järvakandi vallas: näiteks Poltava, London, Liverpool ja Bristol. Leiti ka niisuguseid kohti nagu Kuberneri, Suur- ja Väikevürsti, Mõisniku jms. Isegi Tallinn ehk Reval oli olemas. See oli aga ilmselt siiski eksitus, kui Päewaleht paigutas Järvakandi juurde ka Baltischporti ehk eesti keeli Paldiski.