Kas ja kui palju euro hindu tõstis? 

Euro ise ei too, tõsta ega kasvata midagi, selgitab Kaasik. Euro annab stabiilse keskkonna, mille abil on võimalik edukalt areneda. Aga kui me ise teeme halbu valikuid või rumalaid otsuseid, siis euro meid halbadest tagajärgedest ei päästa. Seda on ka euroala kogemus näidanud mõne riigi puhul, kes on pehmelt öeldes mitte liiga heas seisus.