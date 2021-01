Kes olid ajaloos need revolutsioonilised madrused, kelleks nimetas Anti Poolamets Lauri Läänemetsa?

Balti laevastiku revolutsioonilised madrused 1917. aastal Petrogradis. Foto: Wikimedia Commons

Neljapäeval toimunud Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil läks juhtivate liikmete vahel tuliseks sõnavahetuseks. Esimees Anti Poolamets ütles komisjoni [nüüd juba endisele] aseesimehele Lauri Läänemetsale, et too käitub nagu „revolutsiooniline madrus – ikka punasele lipsule kohaselt“ (loe ja vaata seda lähemalt SIIT ). Kes need revolutsioonilised madrused siis ajaloos tegelikult olid?