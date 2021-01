Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Charlie Chaplin tallinlasi ninapidi vedas Tõnis Erilaid , täna 00:10 Jaga: M

Foto: AP/Scanpix

Oli 1931. aasta sügis, kui Postimees kirjutas: Charlie Chaplin tuleb Eestisse. Põhjuseks olevat, et Balti riikides ei vaadata tema filme kuigi agaralt, mis teda imestama panevat ja rahu ei anna. Tema tahtvat oma silmaga näha, millest see on tingitud. Tuleb ise siia enne, kui sõidab edasi Venemaale.