TULEVIK ON KÄES! Kuidas kujutasid praegust aega ette inimesed sada aastat tagasi? 

Austrias 1900. aastal ilmunud postkaartidel kujutati peaasjalikult Salzburgi linna tulevikku. Nii näiteks oldi enam-vähem veendunud, et hiljemalt 2000. aastaks on kohalikud elanikud õppinud lendama, kasutades selleks tiibu ja jalaga liigutatavat mehhanismi. Tulevikumaailma üheks eripäraks peeti veel õhulaevade ehk dirižaablite rohkust. Kuigi üsna varsti osati juba ehitada kiireid ja manööverdamisvõimelisi lennukeid, meeldisid aeglasemad dirižaablid kunstnikele millegipärast rohkem. Keegi ei osanud ette näha, et need hiiglaslikud õhulaevad surutakse peagi tagaplaanile.

Venemaa vaatas veel kaugemale

Mõte postkaartidest tulevikuliste fantaasiajoonistustega hakkas meeldima ka Moskvas tegutsenud Einemi kondiitrivabriku (praegu vabrik Punane Oktoober) juhtkonnale ning 1914. aastal, mõni kuu enne I maailmasõja puhkemist, hakati valmistama tooteid „Tuleviku Moskva“, mille karpidesse lisati vastavad postkaardid. Sari koosnes kaheksast futuristlikust postkaardist, millega kaasnesid kirjeldused selle kohta, mis juhtub Moskvaga 200–300 aasta pärast ehk aastatel 2114–2259.

Kaartide tagaküljel asub lühike iseloomustus kõigi piltide kohta. Kui uskuda kommivabriku ennustajaid, siis pooleteise sajandi pärast ootab venelasi ees ökoloogiliselt puhas ja kaunis tulevik. Näiteks oli postkaartidele kirjutatud: „Dirižaablid ja lennukid lendavad läbi absoluutselt puhtast õhust, milles puuduvad mikroobid ja tolm", „Talv on samasugune nagu 200 aastat tagasi. Lumi on sama valge ja külm", „Keskvaksal toimetab reisijaid maitsi ja õhutsi sihtpunkti telegrammi liikumise kiirusega", „Moskva jõest saab läbipaistva veega maailmakaubasadam ja see teenindab ainult rahumeelseid laevu, sest sõjalaevad kui tarbetud on likvideeritud".

Mõtted tulevikust avaldati ka ajakirjas Vokrug Sveta, mis 1900. aastal kirjutas professor Ilja Metšnikovi uuringuid kommenteerides entusiastlikult võimalusest inimese eluiga juhtida ja pikendada. „Kui see avastus ei luba meile ka igavest noorust, siis lükkab see inimese surma igal juhul paljudeks aastateks edasi,“ kirjutati artiklis. Aga 1929. aastal, kajastades Konstantin Tsiolkovski ja Hermann Oberthi uurimusi raketiteaduse ja astronautika vallas, lubas vene ajakiri kiiret jalutuskäiku Kuul.

USA ootas prussakate ja sääskede kadumist

1900. aasta detsembris avaldas USA insener John Elfreth Watkins naisteajakirjas „Ladies' Home Journal“ põhjaliku artikli sellest, mis ootab saja aasta pärast ees Ameerikat ja kogu maailma. Artikkel „Mis võib juhtuda järgmise saja aasta jooksul“ sisaldas 29 alalõiku ning selle põhimõtted pani autor paika erinevate tippspetsialistide arvamuste põhjal. Watkinsi artikli taasavastas 2011. aastal ajakirjanik Jeff Nilsson, imestades paljude ettekuulutuste täpsuse ja teostumise üle.