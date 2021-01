Eesti FOTOLAEGAS | Oh kooliaeg, kauge ja meeldejääv! Liisi Seil , täna 14:14 Jaga: M

Sangaste lasteaed-algkool. Oktoober 1986 Foto: Toomas Volmer / ETA / Õhtuleht arhiiv

Möödunud aasta näitas, et isegi selline lihtne asi nagu kool võib ühel hetkel muutuda kättesaamatuks. Salamisi on mõni väänik kindlasti unistanud, et ühel päeval pannakse kõik koolid kinni ja lapsed pääsevad vabaks. Aga nagu unistustega ikka võib juhtuda – need täituvad, aga hoopis eriskummalisel moel. Koolid pandi küll kinni, aga õpilased ei pääsenud sugugi vabaks, vaid jäid koduaresti. Ja enamikul tekkis hoopis igatsus selle järele, millal saaks oma kaaslasi ja õpetajaid jälle elusuuruses näha. Elu paradoks!