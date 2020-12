Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Virumaa metsas elas Püha-Mari 

„Mari ei võta vastu ega anna välja ainukest senti raha. Juba raha puudutamine olevat tema usu järele suur pattulangemine. Püha-Mari rahaüksuseks on marjad. On tal midagi poest vaja, asetab marjakorvi letile. Poemehele on Mari vana tuttav ja pikema jututa on nõutud asjad pakis. Ka külaelanikud on harjunud Mariga ja tema veidrustega ja vahetavad piima ning muud toidukraami marjade vastu,“ kirjeldab Tallinna Post, tunnistades, et vahetuskaubanduse kannatajaks pooleks on Mari, sest marjad hinnatakse äärmiselt odavaks.