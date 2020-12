Eesti AJALUGU | „Tallame puruks Valgesoome mao!“ Hanno Ojalo , täna 18:05 Jaga: M

TALVESÕDA: Nõukogude sõdurid on suuskadel teel Soome poole. Foto: Vida Press

Talvesõda oli 1939. aasta 14. detsembriks kestnud alles kaks nädalat. Ometi oli see piisav aeg, et äratada rahvusvahelise üldsuse õiglustunne ja et sünniks otsus: Stalini impeerium on end oma tegevusega asetanud väljapoole Rahvasteliitu ja Nõukogude Liidule Rahvasteliidus enam kohta ei ole.