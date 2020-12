Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas loodi Eesti kuulsusrikkaim väeüksus 

Mindi Puurmanisse, kus 24aastane leitnant Julius Kuperjanov andis 23. detsembril päevakäsu number 2: „Käsen minu all olevat Eesti Kaitse Liitu Leitnant Kuperjanovi partisani salgaks ümber nimetada.“ Käskjalad saadeti välja, et kutsuda Tartumaa mehi Puurmani salka võitlema. Peagi oligi paarsada võitlejat koos. Neid hakati välja õpetama ja tehti algust ulatusliku sissisõjaga punaste tagalas. Kuperjanovlaste esimene suurem ettevõtmine oli viimaste pealetungi peatamine Sadukülas ja Aidus ning koos 2. polgu sõduritega Jõgeva kaitseliini läbimurdmine ja koos Karl Partsi soomusronglastega Tartu vabastamine. Kuulsusrikka löögiüksuse edu ei vääranud ka Julius Kuperjanovi haavatasaamine Paju lahingus ja surm Tartu hospidalis.