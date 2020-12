Maailm Kuidas surevad kuningad? Allan Espenberg , täna 20:05 Jaga: M

GALERII

Qin Shi Huangdi Foto: Wikipedia

Ajaloo vältel on tuhanded monarhid surnud juhuslikult, ebaharilikult või küllaltki rumalalt ning neid on ka tapetud veidi teistmoodi, kui arvata võiks. Samas on paljude kuningate surmajuhtumid väga kahtlased ja segased ning nende asjaolud ja põhjused on jäänud tänini teadmata või on nende kohta esitatud versioonid üsna vaieldavad.