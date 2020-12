Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Volare randa sõitis ja linnuhotelliks sai 

20. detsembril 1980 kirjutas Stockholmi Eesti Päevaleht: „Kreeka lipu all sõitev laev Volare sattus kahe nädala eest karile otse Sõrve sääre külje all. Kuna tegemist on Nõukogude Liidu baasipiirkonnaga, siis ei ole laeva meeskonda evakueeritud vaatamata sellele, et päästelaevade katsed Volare lahti tõmbamiseks on ebaõnnestunud. Laev oli jämeda navigeerimisvea tõttu sattunud umbes 25 distantsiminutit kõrvale normaalsest laevateest. Laeva nimeks oli varem Tiger Bay, kuid muutis nime hiljutisel peatumisel Poolas. Kreeka lippu kasutaval laeval on neli kreeklast, kolm inglast, 18 tahiitilast ja üks peruulane. Kütteseadised on rikkes, pardal külm ja toitu on tehtud lahtise taeva all laevatekil.“