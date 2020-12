Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas raadio seksiloeng äratas pahameelt Tõnis Erilaid , täna 00:02 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Raadio-ringhääling oli parasjagu oma teist aastapäeva tähistamas, kui lahvatas pahandus. 15. detsembril 1928 kirjutas Päewaleht: „Ringhäälingu kavas leidub loenguid, mis sisuliselt kitsale ringkonnale määratud. Näiteks võib nimetada loengut „Abielu tehnika“. Mujal ruumes oleks sellisele loengule ainult täisealisi lubatud, nüüd aga pääsesid seda kuulama lapsed, kelle jaoks niisuguse küsimuse lahendamine liiga varaseks tuleb pidada ja kasu asemel koguni kahju võib tuua. Ei aita ringhäälingu hoiatused, et see ehk teine loeng on määratud kas naistele või jälle meestele, kuna teistele see keelatuks kuulutatakse.“