Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Saksamaal keelati Eesti poliitümbrikud 

Kuidas Saksamaal keelati Eesti poliitümbrikud Tõnis Erilaid , täna 00:11

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Vangistatud Eesti Vabadusvõitlejate Abistamisseltsi poolt välja antud kirjaümbrikke, millel Balti riikide kaart koos idast piki oma võrku lähemale nihkuva ämblikuga ja kirjaga „Human rights and freedom to the Baltic People“, inimõigused ja vabadus olgu tagatud Balti rahvastele, pole lubatud Lääne-Saksamaal kasutada,“ kirjutab Stockholmi Eesti Päevaleht 1982. aasta detsembris.