Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas heeringate abil eelarvet tasakaalu aeti 

15. detsembril teatasid ajalehed, et väljapääs on leitud! „Valitsuse otsustavad sammud: ametnikkude palkasid vähendatakse 2–20 protsenti. Kivisüsi, heeringad ja luksuskaubad kõrgema tolli alla. Bensiinimaksu kõrgendatakse 2–10 senti kilolt. Bensiini tagavarad maksu alla,“ võttis Teataja lühidalt kokku.

Ja nii jäidki heeringad silma. „Heeringate asemel me võime hästi tarvitada kodumaa silku ja soolatud liha,“ kirjutas Teataja, kinnitades, et nii pole rahval karta toidulaua kesiseks jäämist. Kivisüsi oli omakorda välja tõrjumas kodumaist turvast ja puid, mida oli laialt saada, ja nõnda pidanud kartma, et toad jääksid talvel külmaks. Laevade ja tööstuse kütteks lubas aga valitsus osta kivisütt vähendatud tolliga. Uued lõivud pandi kiiruga telegraafi teel maksma. Ametnikke veendi, et nende palgakärbe pole sugugi hull. Seega näidaku nad üles solidaarsust: inimeste teenistus on ju kõikjal vähenenud.