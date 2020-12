Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas malbe mõrvar õõvastavalt kolpa embas 

Eesti silmapaistvaim keeleuuendaja, täna 140 aastat tagasi Saaremaal Laimjala vallas vallakirjutaja pojana sündinud Johannes Aavik tegi keele struktuuri uuendamise ja rikastamise oma elutööks. Vaid mõned tema loodud uued sõnad on selle kirjatüki pealkirjas. Ta lõi neid arvukalt, sageli laenates soome keelest, aga ka Eesti murretest kohandades. Relv, naasma, taunima, uje, siiras, pädev, range, morn, laup, huvi, kiinduma, soodus, kääbus, orb – need on vaid mõned näited sõnadest, mida tänu temale agaralt kasutame.