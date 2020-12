Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti läinud sajandi suurehitus katki jäi 

Järgmine kord oli suurprojektist uuesti juttu 1939. aastal, kui Uus Eesti 7. detsembril teatas: Tallinna–Riia magistraalmaantee läheb uuesti ehitamisele. „Tänavu jätkatakse magistraalmaantee ehitustöid, mis vahepeal pooletosina aasta kestel olid katkenud. Teedeministeerium on määranud Harju maavalitsusele 20 000 krooni toetust, millega seatakse korda varem ehitatud tee muldkeha Tallinnast Vaidani 21 kilomeetrit ulatuses. Muldkeha on praegu lepavõsa täis kasvanud. Korrastamistööd, milledega tee ehitamine esialgul ka piirdub, on juba alanud. Edaspidi on kavas uut teetammi Mõigust Assakuni katta permanentkattega, milleks õlitööstustega on käimas läbirääkimised. Töölisi võetakse tee ehitustöödele tööbörsilt. Töölistele makstakse tasu tükitöö alusel suviste normide järgi.“ Loodeti odavalt läbi ajada – talvine töötund oli ehitustel tavaliselt kallim, kui suvine.