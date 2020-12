Eesti STALINI HÄDAHÜÜE ENDISELE TALLINLANNALE: Kallis, olen meeleheitel ja haige. Saada raha! Tõnis Erilaid , täna 07:23 Jaga: M

GALERII

Bolševikud Siberis: Sellel 1915. aasta fotol on Stalin kõige tagumises reas vasakult teine. Jakov Sverdlov tähtsalt esirea serval. Foto: Wikipedia

„Kallis, minu viletsus suureneb iga tunniga. Olen meeleheitlikus olukorras. Kõigele lisaks olen saanud mingi haiguse ja mul on kahtlane köha. Mulle oleks vaja piima... aga mul ei ole üldse raha. Kallis, kui saad natukegi raha kokku kraapida, saada see kohe telegraafiga siia. Ma ei suuda seda kauem taluda,“ kirjutas lüheldane puhmas vuntsidega ja rõugearmidega kaetud näoga Jossif Džugašvili 1914. aastal polaarjoone tagant asumiselt Tatjana Slovatinskajale, kelle korteris Peterburis ta oli end terve aasta varjanud. Kirja sõbralikkus on üllatav: Trotski oli vaid pisut varem öelnud, et Stalini silmis pole kunagi vähimatki märki sõbralikkusest.