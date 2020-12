Eesti EESTI ESIMENE AJAKIRI – nädalakiri „Lühhike öppetus“ pühendus tervisele Juhan Mellik , täna 15:48 Jaga: M

„Se teeb mulle wägga haiget et sa waene ning willets olled, mul on wesi silmas, kui ma so peale mõtlen.“ Paatost jagus Eesti esimesel nädalakirjal, 1766. aasta novembris ilmavalgust näinud „Lühhikesel öppetusel“ küllaga. Tegelikult oli teose ametlik pealkiri märksa pikem: „Lühhike öppetus mis sees monned head rohud täeda antakse“. Põltsamaal baltisaksa arsti Peter Ernst Wilde avaldatud väljaande missioon oli otsekohene: anda maarahvale lihtsaid arstiteaduslikke näpunäiteid, kuidas oma ihuhädade eest paremini hoolt kanda.