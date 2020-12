LAULAME NEID LAULE JÄLLE! „Jõuluõhtu Monte Carlos“ 

Õnneks on suurem osa Amor Trio lauludest säilinud – 1972. aastal salvestas kolmik Eesti Televisiooni stuudios koos orkestriga kauamängiva heliplaadi jagu muusikat, mis on kahel korral CDna ka laiema avalikkuseni jõudnud (viimati mullu sügisel nii CD kui ka vinüülplaadina) ja nii mõnigi nende laul on kuuldav ka YouTube'is.