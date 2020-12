Eesti ÜLIKOOL PÕLEB! Tartu ülikooli peahoone muutus 55 aasta eest mõne tunniga tondilossiks Asso Ladva , täna 13:02 Jaga: M

Tartu ülikooli peahoone tulekahju ööl vastu 21. detsembrit 1965 Foto: Ed. Sakk / Õhtuleht arhiiv

„Vaadake, Stalini sünnipäeva puhul lastakse ilutulestikku!“ Nii viskasid nalja 1965. aasta 21. detsembri hommikul üle Toomemäe loengusse tõtanud üliõpilased. Samal hommikul Tähtverest ülikooli tööle läinud eesti keele kateedri vanemlaborandile Valve Kingissepale tundus esmalt, et leekides on raekoda. Tollel 21. detsembril 55 aasta eest seisid paljud tartlased Ülikooli tänaval peahoone ees ja nutsid, on kirjas mitmetes meenutustes.