ÜHE MAJA LUGU: maneež-kirik Kalarannas nii hobustele kui usklikele 

„Kuuel päeval nädalas õpetati kirik-maneežis sõduritele ratsutamist, seitsmendal päeval viidi hobused välja, toodi ajutine ikonostaas sisse ja peeti sõjaväelastele jumalateenistust. Vene armee sõjaväelased olid enamasti õigeusku ja kui Nõmmele ehitati uus õigeusu kirik, siis viidi Patarei kiriku sisu esialgu Nõmmele,“ on kirjutanud ajaloolane Robert Treufeldt. „Aga 1939. aastal sai Nõmme kirik endale Paldiski kiriku varad, sest Paldiski muudeti Nõukogude baasiks ja sealne kirik likvideeriti. Patarei kiriku sisu viidi omakorda Läti piiri äärde Pärnumaale Treimanni, kus see on osaliselt säilinud praegugi.“