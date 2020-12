Toivo Tootseni mälestused 12 | Masinakiri ja komsomol 

Komsomoli algorganisatsioon oli ajalehel Säde ja ajakirjal Noorus ühine. Töökaaslane Väino Männiste meenutab: „Ma mäletan väga hästi, et Arvi Siig, Ülo Tuulik ja Andres Ehin ning meie – Hille (Tänavsuu – toim), sina ja mina – pidasime koos koosolekuid. Järgemööda olime sekretärid. Et keda me siis seekord valime? – Aa, Siig ei ole veel olnud! Paneme protokolli kirja – üksmeelselt valiti sekretäriks Arvi Siig. See oli kohustus, mis käis külakorda. Sekretäri ülesanne oli korjata liikmemaksu, see oli poolteist protsenti sissetulekust. Kui meil koosolek oli (tavaliselt honoraripäeval), korjati liikmemaksu rahad kokku ja selle raha eest toodi muidugi mõned veinid, pärast maksis sekretär need omast rahast rajoonikomiteesse.“