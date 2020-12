Eesti Valve Raudnaski kolumn | Oleks minu olemine Valve Raudnask , täna 10:20 Jaga: M

GALERII

TEINE VAADE: Teadlane ja esseist Fanny de Sivers on arvanud: „Elu on igal juhul raske. Aga kui me saame aidata kellelgi elada, siis märkame äkki oma üllatuseks, et osa meie endi koormast on imekombel kadunud.“ Foto: Tiit Blaat

Ajakirjanik Valve Raudnask võrdleb erinevaid elunähtusi enne ja nüüd. Mis on teisiti? Kas midagi on ka samaks jäänud?