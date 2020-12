Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestisse jõudsid meie esimesed mündid 

Ajalukku läks Thorsten aga sellega, et tema pardal toodi Eestisse iseseisva riigi esimesed mündid: Berliinis Reinickendorfis (selles linnajaos on tänapäeval näiteks Tegeli lennujaam) vermitud ühemargased. Kastidesse pakitud raha esimene sats tõsteti Thorsteni pardalt maha 3. detsembril 1922. Kokku tehti miljoneid esiküljel nimiväärtust ja tagaküljel kolme lõvi kandnud ühemargaseid. Halli karva mündid olid vase ja nikli sulamist, mida kutsutakse ka melhioriks või igamehele vähem teada nimega konstantaaniks. Maksma läks nende tegemine ja vedu ligi 13 miljonit marka. Valmistamine odavnes, kui 1924. aastal sai müntide vermimisega sai hakkama Riigi Trükikoda.

Stettini laevaliin polnud tulus. Ajalehed kirjutasid juba 1923. aasta jaanuaris: „Meie saadik Berliinis teatab kaubandus-tööstusministeeriumile, et Eesti aurik Thorsten sõidud Tallinna ja Stettini vahel on lõpetanud aineliste puudujääkide ja vähese toetuse tõttu. Omanikud kavatsevat laeva maha müüa. Et Thorsten üks parematest reisija laevadest on... siis peab saadik Thorsteni minekut võõrastesse kätesse ebasoovitavaks...“