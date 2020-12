Kas mäletate? Inglisekeelne jõulukandik ja eestiaegne jõuluehe 

Kuidagi ikka saab Foto: Martin Ahven

Pildil on ingliskeelse jõulutervitusega kandik, mis on tegelikult valmistatud Nõukogude Eesti tehases Orto. Kandikul on kujutatud välismaist jõulukaarti. Tehase töötajad pressisid kohapeal valmistatud kandikutele igasuguseid ilusaid pilte, mis kusagilt kätte saadi. Neid kingiti siis sõpradele ja tuttavatele. Loomulikult tegid nad seda kõike salaja.