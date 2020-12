Mis juhtus aastal 1983? Jackson tutvustab kuukõndi  

Pidustused leiavad aset 21.–24. septembrini nii linnasüdames kui ka äsjavalminud teatris Ugala. Pioneeride pargis saab nautida ka Eesti esimeste värvuspurskkaevude vaatemängu.

RAAMAT - Liiklemisest psühholoogi pilgu läbi

Ingmar Kurg

„Vaata endasse“

Kirjastus Valgus, 1983

Psühholoog Ingmar Kurg on kõik oma kunagised liiklussaate raadioesinemised kirjutanud raamatuteks. 80-leheküljeline „Vaata endasse“ on neist kolmas ja ühtlasi ka viimane. Kõik need vihikud sisaldavad psühholoogilisi arutelusid, mis on osavalt seotud liikluses tekkivate olukordade ja suhtlusprobleemidega.

Jutt käib muidugi ajast, kui sõidukeid oli hõredamalt ja autod lihtsamad. Kuid rooli taga istuv olend on jäänud üldjoontes ikka samasuguseks. Praegugi kõlab päevakajaliselt autori eessõnas kirjutatud lause: „Vaatame endasse, sest just seal, mitte kapoti all, on paljude meid huvitavate probleemide lahendus."