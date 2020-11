Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Narva kaupmees Vene sõjakassa ära tõi 

Järgmisel hommikul läks Narva suurkaupmees Hermann Poorten rootslaste laagrisse võidukat kuningat tervitama. Kuuldes, et too mõistab vene keelt, saatis Karl XII ta koos tosina sõduriga teisele poole jõge Kamperholmile Vene sõjakassat ära tooma. Et rootslased ei teeks jalgu märjaks, lasi Poorten venelastel rahakastid paati tassida. Nood tegid, nagu kästi, olgu et rootslasi oli kümmekond ja Vene sõdureid hulkus sealkandis tuhandeid. Ühtlasi veenis ta Novgorodi kuberneri vürst Ivan Trubetskoi ja Vene suurtükiväe ülema Imereetia printsi Aleksandri endaga kaasa tulema – mehed olid talle võlgu, mis tuli ära klaarida. Paraku võtsid aga rootslased nad kohe Narva jõudes vangi.