Gustav Suits üliõpilasena Helsingis: hing joobunud armastusest  

Aeg juua joobnuks on armastusest, hõiskas Suits oma esimeses luulekogus „Elu tuli“: „Maailm on ilusaid naisi täis/kuid üks on keda ihkan ma/mu hinge janu ta järel käis –/ja nüüd mu huultel põleb ta./ Aeg juua joobnuks on armastusest...“