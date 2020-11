Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Narva lahingud võideti ja kaotati Tõnis Erilaid , täna 00:02 Jaga: M

Narva linnus ei saanud esimeses maailmasõjas suuri kahjustusi, laastav mõju küll aga II maailmasõjal. Foto: Aldo Luud

27. novembril 1918 saadeti Narva sõjaväeliste ja tsiviilvõimude esindajatele, Saksa sõdurite saadikute nõukogule, Saksa ülemjuhatusele ja kogu Narva linna elanikkonnale Jamburgist kiri, mis meenutas pigem ultimaatumit: „..Kõigi rahvaste imperialistlik sõda on lõppenud, kuid jätkub kodusõda – töölisklassi sõda tema rõhujatega... Me ei nõua, et meid võetakse vastu lillede ja muusikaga, nagu te võtsite vastu 4. märtsil Eestimaa proletariaadi orjastajaid, kuna meid võtab vastu vaimustusega kogu töölisklass, kuid nõuame takistamatut pääsu linna meie salkadele ja sildade ja ehituste terviklikkust...“