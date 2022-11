MUSTA REEDE HULLUSED: Eestitki vallutavat USA ostupüha saadavad pankrotid ja paraad, miljardid ja kähmlused

Aare Kartau , täna 08:50

Läänemaailmast pärinev tohutu ostupüha must reede on taas kohale jõudnud. USA tänupühale järgneval päeval toimuv allahindluskampaania on kinnistanud end viimastel aastatel ka Eestis, ehkki selle siinne „tähistamine“ on musta reede ajalugu ja tausta arvestades mõnevõrra ebaloomulik.