Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kaitseministri riigisaladused pihta pandi 

„Simmil kui riigisaladust sisaldavate dokumentide liikumise korraldajal oli mõistagi info ka selle kohta, kus mingi dokument ministeeriumis asus. Tal oli juurdepääse kõikidele seifidele ja tal oli võimalus omada ülevaadet, millised dokumendid on näiteks ministri kabinetis töölaual, millised seifis ja millised dokumendid ministril kaasas,“ rääkis Hanson Eesti Ekspressile. Ta selgitas, et oli 30. oktoobril 2004 sõitnud juhiga ametiautol Läänemaa Martna kalmistule matustele. Simm pidi teadma, et tal on saladustega portfell kaasas. Hanson aga halba ei kahtlustanud ja viis need dokumendid nädalavahetuseks koju.