Metsaelanik Kusta Toom: mees koera, harmooniumi ja kolme ajakirjaga 

Hoolimata külalise võikast välimusest ja viletsast kuulmisest, palus veel unine Tuglas Toomil sisse astuda. Too istus paar tundi kirjaniku voodi ees, rääkis katkendlikult ega võtnud pampu seljast. Toom oli just veerand tundi Saksamaalt tagasi jõudnud, kus töötas Ruhris kaevanduses. Nägu oli neegermust ning oli ilmselge, et ta polnud ennast tol aastal veel pesnud. Järgmisel aastal püüdis Toom uuesti Euroopasse rännata, kuid piirivalvurid olid ta Leedu-Läti piiril kinni pidanud, julmalt läbi peksnud ja mis kõige hullem – tema matkaseltsilise, terase ja imearmsa koerakese ära võtnud. Toomi tolleaegsetest elujuhtumitest võib lugeda tema väljaande Hääl veergudelt. Ka seda, kuidas ta oli paljajalu jäänud ning oma armsa koeraga jalgsi Tallinna ministeeriumi läinud ja looma nagi külge kotiga riputanud; kuidas üks kutsadest oli aastas kaheksa korda poeginud ja 32 kutsikat saanud, pikkadest nälgimispäevadest ja muudki.