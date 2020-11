Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Päts vangilaagrist tagasi jõudis Tõnis Erilaid , täna, 00:02 Jaga: M

Foto: repro / Õhtuleht arhiiv

Kui Konstantin Päts Riia kaudu Saksa vangilaagrist tulles 20. novembril 1918 Tallinnas rongilt maha astus, oli võimul Jaan Poska juhitud valitsus, maapäev kogunes samal päeval ja Vabadussõja alguseni oli veel nädala jagu aega. Päts kuulutas, et kui tema isiklik osavõtt uues loodavas valitsuses on tarvilik, siis on ta valmis kabineti liikmeks hakkama ükskõik kelle juhtimisel, meenutab tollaseid aegu Uus Eesti 20 aastat hiljem.