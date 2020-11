Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas riigieelarve ühildus kahenaisepidamisega 

Vastu päriti, et mida see auväärsus lihtsas eesti keeles tähendab. „See tähendab, et ühel mehel ärgu olgu kaks naist,“ vastas ettekandja. „Mis see teistele korda läheb, kui kellelgi on kaks naist?“ kõlas vastu. „Seadus seda ei luba,“ kärgatas ettekandja. „Piiblis oli isa Aabramilgi mitu naist!“ „Need olid vanad ajad,“ teatas ettekandja. Talle ruttas appi koosoleku juhataja: „Palun abielu asjades mitte liiga kaugele minna, see segab eelarvevaidlusi!“